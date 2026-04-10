Спасенным из зоны СВО кошкам нашли место в театре Куклачева

10 апреля 2026, 03:52

Куклачев рассказал о новых артистах своего театра из зоны СВО

В зоне специальной военной операции российские бойцы находят множество кошек, которые получают вторую жизнь в театре Юрия Куклачева. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сам народный артист РСФСР.





В марте театр представил новый номер. Его героями стали фронтовые кошки, чьи артистические способности почти не отличаются от ветеранов сцены.



«На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок», — поделился Куклачев.