Спасенным из зоны СВО кошкам нашли место в театре Куклачева

В зоне специальной военной операции российские бойцы находят множество кошек, которые получают вторую жизнь в театре Юрия Куклачева. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сам народный артист РСФСР.



В марте театр представил новый номер. Его героями стали фронтовые кошки, чьи артистические способности почти не отличаются от ветеранов сцены.

«На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок», — поделился Куклачев.
В июле 2025 года пресс-служба столичного департамента культуры сообщила, что трех котов из зоны СВО приняли на «службу» в театр Куклачева. Животных вывезли из районов под Курском и ДНР.
