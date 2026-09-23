В Москве труп мужчины почти неделю пролежал на заднем сиденье каршеринга
В Москве обнаружили каршеринговый автомобиль с телом мужчины, которое пролежало в салоне почти неделю. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Страшную находку обнаружили на Абельмановской улице. Внутри автомобиля сервиса «Яндекс Драйв» находилось тело мужчины. Оно лежало на заднем сиденье.
Сообщается, что труп пролежал в салоне около недели. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают причину смерти и выясняют, как мужчина попал в машину и когда именно он оказался внутри.
Следователи изучают обстоятельства случившегося и проверяют, не причастен ли кто-то к гибели человека. Сервис «Яндекс Драйв» не комментирует ситуацию.
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