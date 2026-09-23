В Москве труп мужчины почти неделю пролежал на заднем сиденье каршеринга

23 сентября 2026, 18:28

В Москве на Абельмановской улице нашли каршеринг с телом мужчины внутри

Фото: Istock/Daniel Pangalilingan

В Москве обнаружили каршеринговый автомобиль с телом мужчины, которое пролежало в салоне почти неделю. Об этом сообщает РЕН ТВ.