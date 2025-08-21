В Ростове обвиняемому в изнасиловании и убийстве ребенка грозит пожизненное

21 августа 2025, 17:31

В Ростовской области прокурор запросил пожизненное для мужчины, который изнасиловал и убил 8-летнюю девочку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.





Трагедия случилась в станице Ольгинской в прошлом году. Тогда мама девочки рассказала правоохранителям, что ее 8-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Во время поисков девочку нашли в лесопосадке с признаками насильственной смерти. На шее у ребенка был пакет.





«Прокурор запросил пожизненное лишение свободы», — передает пресс-служба отметив, что заседание прошло в закрытом режиме.