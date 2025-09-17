Косметолог сделала крымчанке лицо-грушу в Астане
33‑летняя крымчанка Маргарита решила сэкономить на омоложении и по совету подруги пошла к «самому дешёвому косметологу» в Астане. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На месте пострадавшая попала в кабинет в подвале, где её приняла женщина, представившаяся педиатром. По словам пациентки, у мастера не было ни диплома, ни регистрации ИП. Это не остановило Маргариту. Она заплатила 80 тысяч и получила одновременно четыре инъекции — биоревитализант, мезококтейль, гиалуроновую и полимолочную кислоты, что, как отмечают авторы поста, делать категорически нельзя.
После женщина почувствовала ухудшение. Лицо сильно раздуло. Косметолог уверяла, что всё пройдёт, но врачи обнаружили бактериальную инфекцию и диагностировали осложнения со стороны нервной системы, иммунитета и зрения — последнее упало почти втрое.
Маргарита сейчас находится в Москве на реабилитации и уже потратила на лечение более миллиона рублей, однако вернуть лицо пока не удалось. Инъекционистка, по словам пострадавшей, отказалась возвращать оплату, компенсировать расходы и заблокировала девушку.
