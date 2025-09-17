В Новосибирске из головы годовалого ребенка достали восемь личинок овода
Новосибирские врачи достали восемь личинок овода из головы годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Бригада хирургов извлекла паразитов из маленького пациента в ходе операции, которая прошла под общим наркозом. Мальчика выписали, сейчас с ним все хорошо. По прогнозам медиков, ранка заживет в течение пяти-семи дней при регулярной обработке антисептиками.
Завотделением Денис Щетинин объяснил, что заражение происходит после того, как самка овода повреждает кожу и откладывает под нее яйца. Такие случаи редки, но иногда встречаются в осенний и летний периоды.
Обычно в месте укуса насекомого появляется небольшая шишка, которая воспаляется и покрывается коркой. Первое, на что нужно обратить внимание, — это маленькое отверстие в центре этого бугорка. Через него иногда можно увидеть движение личинки.
