Костел XVII века сгорел в одном из городов Польши

16 августа 2026, 13:40

Костел XVII века сгорел в польском городе Санок

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В польском городе Санок (Подкарпатское воеводство) произошел серьезный пожар на территории музея под открытым небом. Об этом стало известно 16 августа.