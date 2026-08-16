Костел XVII века сгорел в одном из городов Польши
В польском городе Санок (Подкарпатское воеводство) произошел серьезный пожар на территории музея под открытым небом. Об этом стало известно 16 августа.
Как сообщает местная Пожарная стража, огонь охватил три строения, включая исторический деревянный костел Святого Николая, возведенный в 1667 году. По информации спасательных служб, возгорание удалось локализовать, угрозу распространения пламени на соседние объекты устранили.
Однако старинный храм, считающийся одним из древнейших деревянных сакральных сооружений не только в Подкарпатье, но и во всей Польше, выгорел практически полностью. Впоследствии огонь перекинулся на два прилегающих здания.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.
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