Мотоцикл сгорел после ДТП с «Газелью» в Ростове-на-Дону
Днем в субботу на Буденновском проспекте Ростова-на-Дону произошла серьезная авария с участием мотоцикла и коммерческого транспорта. По информации регионального управления Госавтоинспекции, инцидент случился около полудня.
Предварительно установили, что водитель мотоцикла Ducati двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, и предпринял попытку обгона автомобиля «ГАЗ-32212» с правой стороны. В какой-то момент байкер не справился с управлением, что привело к столкновению с грузовым автомобилем. После удара мотоцикл по инерции вылетел на тротуар и врезался в стену здания. От сильного удара транспортное средство загорелось.
В результате происшествия мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. О состоянии водителя «Газели» не сообщается.
Опубликованные в соцсетях кадры, в частности в Telegram-канале «Это Ростов новости», демонстрируют, как лежащий на асфальте мотоцикл охватило пламя. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП уточняются.
Читайте также: