Мотоцикл сгорел после ДТП с «Газелью» в Ростове-на-Дону

15 августа 2026, 19:24

Мотоцикл в Ростове сгорел после ДТП с «Газелью» и удара об дом

Фото: istockphoto/Pavel_Korr

Днем в субботу на Буденновском проспекте Ростова-на-Дону произошла серьезная авария с участием мотоцикла и коммерческого транспорта. По информации регионального управления Госавтоинспекции, инцидент случился около полудня.