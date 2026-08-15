Два корпуса детского лагеря сгорели в одном регионе России
Леноблпожспас: Два корпуса детского лагеря сгорели в Ленобласти
В Ленинградской области произошел пожар в детском оздоровительном лагере. Об этом стало известно 15 августа.
Как сообщили в региональной противопожарно-спасательной службе «Леноблпожспас», огонь полностью уничтожил два спальных корпуса. По информации ведомства в Макс, выгоревшие здания разобрали.
Благодаря оперативным действиям персонала лагеря всех детей эвакуировали из охваченных огнем строений еще до прибытия пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал, данных о травмированных не поступало.
Ранее 11 человек пострадали при пожаре в здании в Омске. Подробности в нашем материале.
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