В московской школе отец пятиклассника избил учителя

13 ноября 2025, 16:57

Фото: iStock/globalmoments

В одной из школ на северо-востоке Москвы произошёл инцидент — отец ученика пятого класса напал на педагога. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента образования.





По информации ведомства, в школу вызвали полицию и скорую помощь. Сейчас правоохранители разбираются с агрессивным родителем, а сама школа проводит внутреннее расследование.



В департаменте подчеркнули, что подобные случаи не должны замалчиваться.





«Именно взрослые формируют у детей представление о нормах поведения и взаимном уважении. Агрессия недопустима ни при каких обстоятельствах», — заявили в ведомстве.