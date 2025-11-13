Достижения.рф

В московской школе отец пятиклассника избил учителя

Фото: iStock/globalmoments

В одной из школ на северо-востоке Москвы произошёл инцидент — отец ученика пятого класса напал на педагога. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента образования.



По информации ведомства, в школу вызвали полицию и скорую помощь. Сейчас правоохранители разбираются с агрессивным родителем, а сама школа проводит внутреннее расследование.

В департаменте подчеркнули, что подобные случаи не должны замалчиваться.

«Именно взрослые формируют у детей представление о нормах поведения и взаимном уважении. Агрессия недопустима ни при каких обстоятельствах», — заявили в ведомстве.
Иван Мусатов

