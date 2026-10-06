Кот наступил в лужу с химикатом, облез и мучительно умер

06 октября 2026, 20:17

Baza: Кот наступил в Азелит «Антижир» и умер от гангрены в Петербурге

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Санкт-Петербурге трехлетний домашний кот умер после контакта с моющим средством «Азелит Антижир». Об этом сообщает «База».