Кот наступил в лужу с химикатом, облез и мучительно умер
В Санкт-Петербурге трехлетний домашний кот умер после контакта с моющим средством «Азелит Антижир». Об этом сообщает «База».
По данным издания, питомец опрокинул оставленный открытым флакон с химикатом и наступил в образовавшуюся лужу. Пытаясь очистить шерсть, кот начал вылизываться и тем самым разнес средство по телу. В результате у животного практически сразу начала выпадать шерсть, а химикат стал повреждать кожу.
Примерно через час кота доставили в ветеринарную клинику и провели экстренную операцию. Из-за развившегося некроза ветеринарам пришлось ампутировать животному лапу. Несмотря на лечение, следующие пять дней питомец страдал от гангрены и в итоге умер.
Ветеринары рассказали «Базе», что при контакте животных с бытовой химией необходимо действовать как можно быстрее. Щелочные средства способны быстро проникать в ткани и вызывать химический ожог и влажный некроз. Специалисты советуют при попадании химикатов на шерсть или кожу животного немедленно промыть пораженный участок большим количеством проточной воды и как можно скорее обратиться в ветклинику.
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