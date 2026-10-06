Кот Филипп спас хозяев от пожара в российском городе

06 октября 2026, 13:25

Кот разбудил хозяев и спас их от пожара в Петербурге

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Кот по кличке Филипп спас хозяев во время пожара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.