Кот Филипп спас хозяев от пожара в российском городе
Кот по кличке Филипп спас хозяев во время пожара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.
По его данным, возгорание произошло ночью в квартире дома в Калининском районе. По словам жильцов, в розетке взорвался переходник, в который они включили слишком много бытовых приборов. Огонь распространился на площади двух квадратных метров, его потушили через 15 минут после заявки.
Хозяйка кота рассказала, что тот вел себя как настоящий сторожевой пес. Питомца пообещали накормить рыбой после того, как отмоют от копоти.
Ранее сообщалось, что в России 14-летний подросток спас брата с кошкой из горящего дома и пытался самостоятельно потушить пожар до приезда спасателей.
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