Журналиста Украины возмутили русскоязычные коты
Журналиста из Львова Лемко возмутила реклама с мяукающими по-русски котами
Львовский журналист Илько Лемко раскритиковал рекламную кампанию корма для кошек, в которой используется слоган «Первое слово моего кота — «мяу!». Об этом пишут украинские СМИ.
В авторской колонке публицист отметил, что по Львову курсируют трамваи с рекламой, где фигурирует слово «мяу». Он подчеркнул, что для украинских котов это, по его мнению, неверно.
«Украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят «мяу», только «няв», то есть не мяукают, а нявкают», — говорится в материале.Народный депутат Максим Бужанский в шутливой форме предположил, что дело идет к появлению «котоязыковых уполномоченных» и предложил «поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих», выявить «научную формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота», получить на это грант и создать «котораду доброчестности».