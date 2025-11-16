Журналиста Украины возмутили русскоязычные коты

16 ноября 2025, 15:21

Журналиста из Львова Лемко возмутила реклама с мяукающими по-русски котами

Фото: istockphoto/Wirestock

Львовский журналист Илько Лемко раскритиковал рекламную кампанию корма для кошек, в которой используется слоган «Первое слово моего кота — «мяу!». Об этом пишут украинские СМИ.





В авторской колонке публицист отметил, что по Львову курсируют трамваи с рекламой, где фигурирует слово «мяу». Он подчеркнул, что для украинских котов это, по его мнению, неверно.





«Украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят «мяу», только «няв», то есть не мяукают, а нявкают», — говорится в материале.

