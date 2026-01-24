Пятиклассник попытался сжечь машины полиции в Петербурге

24 января 2026, 12:36

Пятиклассника в Петербурге задержали при попытке сжечь машины полиции

Фото: istockphoto/blinow61

В Петербурге у здания 58-го отдела полиции на улице Хошимина подполковник задержал школьника с канистрой бензина. Об этом пишет «Фонтанка».