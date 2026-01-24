Пятиклассник попытался сжечь машины полиции в Петербурге
В Петербурге у здания 58-го отдела полиции на улице Хошимина подполковник задержал школьника с канистрой бензина. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, офицер, проходивший мимо, обратил внимание на подростка. Тот фотографировал служебные автомобили и разговаривал по телефону. Полицейский подошел к мальчику, начал расспрашивать, а когда взял его телефон, собеседник на линии сразу прекратил разговор.
При проверке сумки нашли и зажигалку. По утверждению СМИ, ребёнку могли угрожать в Telegram.
После того как он отправил снимок своего дома, неизвестные стали запугивать его делом о госизмене и потребовали поджечь полицейские машины, обещая таким образом «спасти» семью.
