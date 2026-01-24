Скончалась вторая пострадавшая в результате ЧП в центре МВД в Сыктывкаре
Еще одна пострадавшая при ЧП в учебном центре МВД в Коми умерла. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Уточняется, что Сейчас двое пострадавших с легкими травмами проходят реабилитацию. Еще шесть человек получают помощь в Москве. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, пятеро лечатся в госпитале МВД России. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии, четверо проходят терапию.
Кроме того, 21 января одного пострадавшего направили в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре произошел 15 января. Возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека.
В МВД по Республике Коми 16 января заявляли, что предварительной причиной возгорания могли стать непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия.
Читайте также: