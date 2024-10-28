Трагедия в Саратове: пожар унес жизни трех человек, включая ребенка

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать. Об этом написал в своих соцсетях, прикрепив видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.