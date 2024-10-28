Трагедия в Саратове: пожар унес жизни трех человек, включая ребенка

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
В Ленинском районе города Саратов в результате пожара в частном двухэтажном доме погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик. Об этом информирует региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, возгорание произошло в частном домовладении по четвертому Подлесному проезду. Четыре члена одной семьи смогли выбраться из огня, однако 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, а также 13-летний мальчик не успели покинуть дом и скончались на месте.
На вызов прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. Прокуратура региона осуществляет контроль за делом, в то время как Следственное управление СК РФ проводит проверку по данному инциденту.
Пострадавшие в результате пожара были госпитализированы в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
В Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона. Все это произошло на глазах их испуганной 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На вызов прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. Прокуратура региона осуществляет контроль за делом, в то время как Следственное управление СК РФ проводит проверку по данному инциденту.
Пострадавшие в результате пожара были госпитализированы в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
В Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона. Все это произошло на глазах их испуганной 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова