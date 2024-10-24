В Киеве задержали троих военкомов за помощь уклонистам

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Три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Благодаря продажным военкомам тысячи военнообязанных сумели сняться с воинского учёта, не имея на то никаких оснований. Во время обыска у задержанных обнаружили и изъяли более 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. Кроме того, у предприимчивых сотрудников ТЦК изъяли 11 иностранных автомобилей премиум-класса стоимостью не менее 100 тысяч долларов каждый, добавили в ведомстве.
Как установили следователи ГБР, военкомы привлекли в свою шайку бывшего председателя районной военно-врачебной комиссии и ещё двух гражданских для технической работы. Все вместе они помогали уклонистам оформлять липовые документы и справки для снятия с воинского учёта. За услуги сотрудники ТЦК брали от двух до 15 тысяч долларов, из которых выплачивали долю подельникам.
Простая арифметика показывает, что благодаря им мобилизации сумели избежать тысячи и тысячи вполне здоровых украинцев. В то время как всё чаще приходится слышать, что военкомы силой мобилизуют и отправляют на фронт мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем.
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Как установили следователи ГБР, военкомы привлекли в свою шайку бывшего председателя районной военно-врачебной комиссии и ещё двух гражданских для технической работы. Все вместе они помогали уклонистам оформлять липовые документы и справки для снятия с воинского учёта. За услуги сотрудники ТЦК брали от двух до 15 тысяч долларов, из которых выплачивали долю подельникам.
Простая арифметика показывает, что благодаря им мобилизации сумели избежать тысячи и тысячи вполне здоровых украинцев. В то время как всё чаще приходится слышать, что военкомы силой мобилизуют и отправляют на фронт мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем.
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Александр Бойцов