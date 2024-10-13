В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата

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В Полтаве уклонист установил растяжку с гранатой около дома сотрудницы военкомата. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что в воскресенье утром сотрудница ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) при выходе из дома обнаружила растяжку. Она оперативно вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые установили, что на неё была помещена граната Ф-1.
В ходе следственных мероприятий выяснилось, что растяжку поставил местный житель, уклоняющийся от мобилизации. Ранее в адрес сотрудницы ТЦК поступали угрозы от него. Мужчина обещал забросать женщину гранатами.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудника правоохранительного органа. Теперь мужчине грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.
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В ходе следственных мероприятий выяснилось, что растяжку поставил местный житель, уклоняющийся от мобилизации. Ранее в адрес сотрудницы ТЦК поступали угрозы от него. Мужчина обещал забросать женщину гранатами.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудника правоохранительного органа. Теперь мужчине грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.
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Анастасия Чинкова