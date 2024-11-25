В Южной Корее уклонист растолстел до 102 килограммов, чтобы не служить в армии

Фото: istockphoto/vaaseenaa
Житель Южной Кореи нашёл оригинальный способ уклонения от воинской службы. Он располнел до 102,3 килограмма, причём сделал это преднамеренно.
Мужчину признали виновным в умышленном уклонении от государственной службы в армии, сообщает газета Korean Herald. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил его к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года.
В 2017 году обвиняемый был признан годным для распределения во вторую категорию бойцов, которая подразумевает участие в боевых действиях. Однако на заключительном медицинском осмотре в 2023 году его вес при росте 169 см составил 102,3 кг, поэтому его распределили в четвёртую категорию. Это означало небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома.
Выяснилось, что уклонист вместе с товарищем разработали хитроумный план. Друг разработал специальную диету с удвоенным ежедневным рационом. Кроме того, непосредственно перед медицинскими освидетельствованиями мужчина выпивал большое количество воды.
По закону за уклонение от воинской службы в Южной Корее виновному грозит до трёх лет тюрьмы. Суд объяснил мягкий приговор тем, что уклонист полностью признал свою вину, а также пообещал похудеть и неуклонно выполнять свой воинский долг.
Читайте также:
«Да заберите эту гражданству»: мигрант-уклонист устроил истерику в полиции Томска
В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата
Украинец пытался сбежать от призыва в латексном костюме и маске Фантомаса
В 2017 году обвиняемый был признан годным для распределения во вторую категорию бойцов, которая подразумевает участие в боевых действиях. Однако на заключительном медицинском осмотре в 2023 году его вес при росте 169 см составил 102,3 кг, поэтому его распределили в четвёртую категорию. Это означало небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома.
Выяснилось, что уклонист вместе с товарищем разработали хитроумный план. Друг разработал специальную диету с удвоенным ежедневным рационом. Кроме того, непосредственно перед медицинскими освидетельствованиями мужчина выпивал большое количество воды.
По закону за уклонение от воинской службы в Южной Корее виновному грозит до трёх лет тюрьмы. Суд объяснил мягкий приговор тем, что уклонист полностью признал свою вину, а также пообещал похудеть и неуклонно выполнять свой воинский долг.
Читайте также:
«Да заберите эту гражданству»: мигрант-уклонист устроил истерику в полиции Томска
В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата
Украинец пытался сбежать от призыва в латексном костюме и маске Фантомаса
Александр Бойцов