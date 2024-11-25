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В Южной Корее уклонист растолстел до 102 килограммов, чтобы не служить в армии

Фото: istockphoto/vaaseenaa

Фото: istockphoto/vaaseenaa

Житель Южной Кореи нашёл оригинальный способ уклонения от воинской службы. Он располнел до 102,3 килограмма, причём сделал это преднамеренно.
Мужчину признали виновным в умышленном уклонении от государственной службы в армии, сообщает газета Korean Herald. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил его к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года.

В 2017 году обвиняемый был признан годным для распределения во вторую категорию бойцов, которая подразумевает участие в боевых действиях. Однако на заключительном медицинском осмотре в 2023 году его вес при росте 169 см составил 102,3 кг, поэтому его распределили в четвёртую категорию. Это означало небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома.



Выяснилось, что уклонист вместе с товарищем разработали хитроумный план. Друг разработал специальную диету с удвоенным ежедневным рационом. Кроме того, непосредственно перед медицинскими освидетельствованиями мужчина выпивал большое количество воды.

По закону за уклонение от воинской службы в Южной Корее виновному грозит до трёх лет тюрьмы. Суд объяснил мягкий приговор тем, что уклонист полностью признал свою вину, а также пообещал похудеть и неуклонно выполнять свой воинский долг.

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#суд
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#южная корея
Силовики задержали министра транспорта Ростовской области Кушнарева и его зама
25 ноября 2024, 10:19

Фото: iStock/undefined undefined

Силовики задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Об этом журналистам сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
Тюрин отметил, что правительство региона полностью содействует правоохранительным органам. Министерство работает в обычном режиме.

Причины задержания официально не сообщаются, однако 1rnd сообщает, что обоих задержали за получение взятки. Кушнарев согласился с предъявлением обвинения, а Мамелко свою вину отрицает. Другие подробности пока не известны.

Ранее стало известно, что утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Вялкова. Ему вменяют получение взяток от бутлегеров в размере почти 70 миллионов рублей.

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#правительство
#запрет
#взятка
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У жителя Шатуры нашли более 70 кустов конопли
25 ноября 2024, 10:12

Фото: iStock/undefined undefined

Около трёх десятков килограммов конопли и марихуаны обнаружили полицейские в частном доме в посёлке Пустоши городского округа Шатура, 46-летнего хозяина дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На втором этаже дома в комнатах, оборудованных системой вентиляции, полицейские нашли 70 подвешенных к потолку сухих кустов растений, похожих на коноплю, а также измельчённое вещество из стеблей и листьев. Экспертиза показала, что изъятое является коноплёй общим весом 26 килограммов, а также марихуаной общим весом около семи килограммов», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что вырастил на своём участке рядом с домом свыше 90 кустов конопли и оборудовал дома место для сушки. Против мужчины завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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В Южной Корее уклонист растолстел до 102 килограммов, чтобы не служить в армии

Рейсовый автобус врезался в стоящие фуры под Петербургом

Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов
#шатура
#наркотики
#конопля
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов
SHOT: пилоты Superjet 100, загоревшегося в Анталье, ждут новых допросов
25 ноября 2024, 10:07

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Пилоты загоревшегося в Анталье самолёта Sukhoi Superjet 100 ждут дополнительных допросов представителей различных ведомств. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как сообщил в беседе с журналистами командир-стажёр Андрей Прядкин, в скором времени экипаж рейса будут допрашивать представители авиационной службы. Сейчас все пилоты чувствуют себя хорошо.

Напомним, что вечером 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жёсткую посадку в аэропорту турецкой Антальи. При посадке у самолёта загорелся один из двигателей, что заметили уже после полной остановки на полосе.

Пассажиров оперативно эвакуировали в помощью надувных трапов. Они заявили, что подадут коллективный иск к перевозчику.

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Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов

Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 прокомментировал ЧП
#самолет
#турция
#чп
#авиакомпании
#пилоты
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Рейсовый автобус врезался в стоящие фуры под Петербургом
25 ноября 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла авария. На Красносельском шоссе неподалёку от посёлка Новоселье рейсовый автобус № 181 врезался в стоящие фуры.
По злой иронии судьбы дорожно-транспортное происшествие произошло совсем рядом с экзаменационным участком ГИБДД, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». В аварии пострадали 11 человек — шестеро взрослых и пятеро детей. По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальных ещё осматривают врачи. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

По какой причине водитель, гражданин Узбекистана, врезался в припаркованные грузовые автомобили, предстоит выяснить правоохранителям, которые сейчас устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия.

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#происшествия
#ленинградская область
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Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов
25 ноября 2024, 08:58

Фото: iStock/NeoPhoto

Пассажиры загоревшегося в Анталье российского самолёта получили багаж спустя восемь часов, он находился на борту. Об этом пишет Shot.
Пассажирка рассказала, что они ждали багаж восемь часов, за это время людям предложили перекусить бургерами и отвели в кафе, чтобы они могли там дожидаться своих чемоданов.

При этом некоторые россияне покинули аэропорт и не стали дожидаться вещей.

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

Пассажиры самолета подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут».

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Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили
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Столичный Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в школе Москвы
25 ноября 2024, 08:43

Фото: istockphoto/jarun011

Информация о том, что десятки учащихся в школе № 1512 на востоке Москвы отравились питьевой водой из кулера, не соответствует действительности. По итогам проверки было установлено, что заражение детей произошло вне образовательного учреждения.
Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования суточных проб питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей, а также клинического материала у сотрудников школы, сообщает «Лента.ру». В результате проверки вирус в пробах обнаружен не был, что говорит о том, что источник инфекции находился вне школы.

У всех 32 детей, обратившихся в поликлиники, был выявлен норовирус — очень заразная кишечная инфекция. Попадание такого вируса в детский коллектив очень часто вызывает его активное распространение, сказала главный детский инфекционист города Москвы Людмила Мазанкова. При этом он легко лечится в домашних условиях и переносится детьми в лёгкой форме.

Всем школьникам, обратившимся в медицинские учреждения, оказана необходимая помощь. Учебный процесс в школе № 1512, на время проведения проверки переведённый в онлайн-формат, с 25 ноября возобновиться в обычном режиме.

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#инфекция
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Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 прокомментировал ЧП
Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 рассказал о состоянии пассажиров
25 ноября 2024, 08:32

Фото: iStock/Elijah-Lovkoff

Пилот загоревшегося в Анталье российского самолета Superjet 100 рассказал, что все пассажиры живы и здоровы. Его слова приводит Mash.
Капитан-стажер Андрей Прядкин сообщил, что «все хорошо, все живы и здоровы». При этом он отметил, что официальные комментарии по поводу ЧП даст авиакомпания.

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

Некоторые россияне уже покинули аэропорт, остальные дожидаются багажа. Им предоставлено горячее питание. Также известно, что 10 россиян при пожаре лишились своих загранпаспортов. Российское консульство оказывает всем пассажирам рейса необходимую помощь.

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#авиакомпании
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В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом
Потерпел крушение грузовой самолёт компании DHL в Вильнюсе
25 ноября 2024, 08:12

Фото: iStock/Diy1

Грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом, пишет Reuters
Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров, упав на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. После крушения произошел крупный пожар. На борту находилось четыре человека: два пилота и два сотрудника DHL. В настоящее время известно, что один пилот погиб, остальные выжили.

Местные СМИ пишут, что падение самолета произошло около 5:30 утра. Жильцы дома чудом не пострадали.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

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#пожар
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#информация
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В результате возгорания самолета в Анталье 10 россиян лишились загранпаспортов
25 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/ioanna_alexa

Российское консульство оказывает помощь россиянам, которые летели на загоревшемся в аэропорту турецкой Анталии Sukhoi Superjet 100. Некоторые пассажиры уже покинули аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
«Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — сообщили в ведомстве.

При этом уточняется, что 10 россиян в результате пожара остались без загранпаспортов. Генконсульство оказывает пассажирам рейса всю необходимую помощь. Дипломаты находятся на связи с турецкими властями, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут».

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

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