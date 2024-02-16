В Новгородской области организаторам нарколаборатории дали до 24 лет колонии

Фото: iStock/akiyoko
В Новгородской области вынесли приговор организаторам лаборатории по производству мефедрона, об этом сообщили об этом сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.
Как удалось установить следствию, Евгений Феденко организовал в деревне Ольгино Окуловского района нарколабораторию по производству мефедрона. Наркотик изготавливали, а затем сбыла на всей территории Новгородской области.
Сотрудники ФСБ изъяли из лаборатории более 250 килограммов наркотических веществ.
В октябре 2023 года одного из участников преступной группировки осудили на 9 лет лишения свободы, Феденко же дали 24 года и штраф в размере 4 миллионов рублей.
Ещё троих фигурантов заключили в колонию на 14, 15 и 22 года.
Одного из задержанных оправдали, поскольку он только перевозил грузы, не зная об их содержимом.
Читайте также:
В Подмосковье супруги торговали марихуаной по почте, маскируя её под сладкие подарки
В частном доме в Воскресенске нашли более 2 кг марихуаны
Подмосковные полицейские нашли у пенсионера 22 горшка с коноплёй
Сотрудники ФСБ изъяли из лаборатории более 250 килограммов наркотических веществ.
Ещё троих фигурантов заключили в колонию на 14, 15 и 22 года.
Одного из задержанных оправдали, поскольку он только перевозил грузы, не зная об их содержимом.
Читайте также:
В Подмосковье супруги торговали марихуаной по почте, маскируя её под сладкие подарки
В частном доме в Воскресенске нашли более 2 кг марихуаны
Подмосковные полицейские нашли у пенсионера 22 горшка с коноплёй
Евгения Парфентьева