Кот в США нашел ручную гранату и стал играть с ней

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Кот в США играл с ручной гранатой, которую позже у него отобрали саперы. Как передает WCAX-TV, «игрушку» животное отыскало в домашнем полуподвале во время ремонтных работ.
Пушистик так сильно громыхал, что хозяева заинтересовались происходящим. Увидев подозрительный снаряд, они вызвали полицейских. Правоохранители сделали вывод, что перед ними граната и вызвали на место саперов.
Гранату у кота отобрали, и теперь планируют уничтожить ее. Как она оказалась в доме не уточняется.
Похожий случай произошел в Шотландии, где кот принес хозяйке запрещенные вещества, которые выплюнул рядом с хозяйкой. Известно, что речь шла о неких сушеных растениях.
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Гранату у кота отобрали, и теперь планируют уничтожить ее. Как она оказалась в доме не уточняется.
Похожий случай произошел в Шотландии, где кот принес хозяйке запрещенные вещества, которые выплюнул рядом с хозяйкой. Известно, что речь шла о неких сушеных растениях.
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Никита Кротов