Швейцарская спортсменка умерла после падения на чемпионате мира по велоспорту

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Швейцарская велогонщица Муриэль Фюрре скончалась в возрасте 18 лет после падения на юниорском чемпионате мира по велоспорту. Спортсменка упала во время групповой гонки, после чего ее в тяжелом состоянии доставили в больницу на спасательном вертолете.
Спустя сутки в больнице Цюриха девушка скончалась от черепно-мозговой травмы, так и не придя в сознание, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов.
Сообщается, что чемпионат мира по велоспорту среди юниоров в Цюрихе продлится до 29 сентября. Первенство завершится заездом среди мужчин.
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Лия Мурадьян