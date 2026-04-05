Кота отправили почтой в коробке без еды и воды

05 апреля 2026, 13:06

Кота отправили почтой в Германию из Австрии в коробке без еды и воды

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

В Австрии сотрудники логистического центра обнаружили живого кота в повреждённой посылке, которая направлялась в Германию. Об этом пишет издание Krone.





Инцидент произошёл на одном из сортировочных пунктов. Рабочий вскрыл коробку и заметил высунувшуюся из неё кошачью лапу. Внутри не оказалось ни еды, ни воды.



Как выяснилось, посылку отправил 20-летний хозяин животного. Позже молодой человек заявил, что кота у него якобы украли.



Суд признал австрийца виновным в жестоком обращении с животным и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.



