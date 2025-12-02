Кота-путешественника вернули в Москву с Дальнего Востока
История Эльвиры Гараевой и ее кота Федоса потрясла всю страну. Подробности передают «Вести».
Эльвира возвращалась на поезде из Удмуртии и решила выпустить питомца погулять в вагоне. Однако, к ее ужасу, кот потерялся. Проводники и пассажиры тщательно обыскали состав, но безрезультатно. Эльвира вернулась домой с тяжелым сердцем, не в силах забыть о своем любимце.
Но вскоре произошло чудо. Оказалось, что напуганный хвостик все еще находился в поезде. Проводники, обнаружив его, сразу же позвонили хозяйке с радостной новостью. Все это время Федос прятался в конструкциях вагона и отправился в настоящее путешествие — до Амурской области. Однако покидать свое укрытие он не спешил.
Эльвира с мужем написали пост о помощи в социальных сетях, и откликнулись друзья семьи. Волонтеры подключились к поискам, а затем и штаб Дальневосточной железной дороги. Сотрудники распространили информацию по всей Тынде, куда и прибыл состав с котом.
Диспетчер Анастасия Филина вместе с 15 сотрудниками РЖД организовали операцию по спасению Федоса. Его удалось выманить с помощью голосового сообщения, в котором хозяйка обещала животному любимый корм. И вот, наконец, усатый герой вылез из своего укрытия.
Эльвира тут же вылетела на Дальний Восток, чтобы забрать своего питомца. Однако оставалась одна проблема: добраться до ближайшего аэропорта, находящегося на расстоянии полтысячи километров. На помощь пришли машинист и инженер состава, которые в -30°C проехали это расстояние, чтобы передать кота хозяйке в аэропорту Нерюнгри.
1 декабря Эльвира и ее кот Федос вернулись в Москву, став символом человеческой доброты и участия.
