В Кемерове осудят таксиста, виновного в гибели пассажира

02 декабря 2025, 16:51

Фото: iStock/artisteer

В Кемерове перед судом предстанет 56-летний таксист, нарушивший правила дорожного движения, в результате чего произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», авария случилась в июле. Водитель такси не уступил дорогу автобусу, из-за чего произошло столкновение. В результате мощного удара пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водителя задержали. Он признал вину. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Тем временем 2 ноября два человека пострадали при ДТП с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей в поселении Щаповское в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.





«По предварительным данным, в поселении Щаповское водитель грузового автомобиля совершил столкновение с другими транспортными средствами», — говорится в сообщении.