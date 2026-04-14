Котенок спас жизнь пожилой хозяйке во время пожара
В Удмуртии котенок разбудил пожилую хозяйку во время ночного пожара и тем самым спас ей жизнь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, все произошло 14 апреля в деревне Курегово Завьяловского района. 68-летняя женщина сходила в баню, собрала горячую золу и угли в металлическое ведро, после чего поставила его в теплицу. На следующий день она пересыпала содержимое в пластиковую бочку, стоявшую в дровянике.
Около четырех часов утра пенсионерка проснулась от того, что котенок кусает ее за ноги. Она сразу увидела в окно полыхающие надворные постройки, находившиеся всего в пяти метрах от дома.
В итоге полностью сгорели дровяник, две теплицы, кровля хлева и сайдинг дома. Общая площадь повреждений составила 41 квадратный метр. В ликвидации возгорания задействовали девять специалистов и четыре единицы техники.
