Школьник угнал автобус и уехал на нем в другую страну

Фото: iStock/Milos-Muller

В Норвегии школьник угнал рейсовый автобус со стоянки в коммуне Вестю и проехал на нем более 200 км до шведского города Стенунгзунд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.



Утром вторника система отслеживания показала, что транспорт находится уже в другой стране, после чего шведские полицейские остановили его в городе Уддевалла.

За рулем оказался 14-летний норвежец. По данным местных СМИ, ранее подросток уже совершал подобное — в прошлый раз он сам вернул автобус на место после трех часов езды. Дело против него закрыли из-за его юного возраста.

Сейчас нарушитель находится под присмотром правоохранителей и органов опеки до прибытия представителей власти из Норвегии. В результате инцидента никто не пострадал, автобус повреждений не получил.

Лидия Пономарева

