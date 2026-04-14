Школьник угнал автобус и уехал на нем в другую страну
В Норвегии школьник угнал рейсовый автобус со стоянки в коммуне Вестю и проехал на нем более 200 км до шведского города Стенунгзунд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Утром вторника система отслеживания показала, что транспорт находится уже в другой стране, после чего шведские полицейские остановили его в городе Уддевалла.
За рулем оказался 14-летний норвежец. По данным местных СМИ, ранее подросток уже совершал подобное — в прошлый раз он сам вернул автобус на место после трех часов езды. Дело против него закрыли из-за его юного возраста.
Сейчас нарушитель находится под присмотром правоохранителей и органов опеки до прибытия представителей власти из Норвегии. В результате инцидента никто не пострадал, автобус повреждений не получил.
