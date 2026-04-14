Пожилая россиянка вступила в фиктивный брак ради квартиры

76-летняя жительница Уфы решилась на фиктивный брак ради квартиры. Подробности приводит телеграм-канал Mash.



Речь идет о жилье площадью 60 квадратных метров на улице Пархоменко в центре города. Женщина проживала там вместе с сожителем, но расписана с ним не была, поэтому шансов на наследство у нее не имелось.

Тогда пенсионерка решила подделать документы о регистрации брака — обратилась к знакомой, после чего заверила бумаги у нотариуса. Схема сработала: после смерти мужчины она стала полноправной владелицей недвижимости и уехала в Москву.

Однако вскоре о мошенничестве узнала дочь собственника, которая обратилась в полицию. В отношении уфимки возбудили уголовное дело.

Лидия Пономарева

