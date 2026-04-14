Пассажирка не выжила на 17-часовом рейсе из США в Новую Зеландию
На борту самолета, выполнявшего 17-часовой рейс из США в Новую Зеландию, скончалась пассажирка. Об этом пишет газета The Sun.
По данным издания, женщина умерла уже после того, как лайнер завершил полет и приземлился в пункте назначения. Медики и бортпроводники пытались реанимировать пассажирку, но спасти ее не удалось.
Ранее сообщалось, что в Италии около 100 пассажиров не попали на рейс. Из-за внедрения новой цифровой системы пограничного контроля (EES) в аэропорту Милана образовались трехчасовые очереди.
Люди падали в обморок в давке, некоторых из них тошнило от перегрева. Авиакомпания перенесла вылет на час, однако в итоге самолет отправился раньше из-за регламента работы экипажа.
Читайте также: