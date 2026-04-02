Котенок третьи сутки умирает в Подмосковье
В подмосковных Котельниках третий день пытаются спасти маленького котёнка, который провалился в пустоту за стеной автомагазина. Доступа к коммуникациям нет — владелец помещения запрещает сверлить стену, из-за чего спасательная операция зашла в тупик.
По информации SHOT, животное оказалось в ловушке за стеной магазина «АвтоТО» в микрорайоне Белая Дача. Очевидцы слышат жалобный писк оттуда уже более 48 часов.
Прибывшие на вызов спасатели не смогли приступить к работе — собственник отказался давать разрешение на демонтаж стены. Попытка достать котёнка через подвал тоже не увенчалась успехом.
Местные жители, отчаявшись получить помощь от владельца, на коленях умоляют слесарей найти хоть какой-то способ вызволить питомца. Хозяин магазина, по данным канала, на телефонные звонки не отвечает. К исходу третьих суток писк из-за стены становится всё слабее — у котёнка почти не остаётся сил.
