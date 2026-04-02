Котенок третьи сутки умирает в Подмосковье

SHOT: Котенок третьи сутки умирает в Котельниках

Фото: istockphoto/Alexandr Lebedko

В подмосковных Котельниках третий день пытаются спасти маленького котёнка, который провалился в пустоту за стеной автомагазина. Доступа к коммуникациям нет — владелец помещения запрещает сверлить стену, из-за чего спасательная операция зашла в тупик.