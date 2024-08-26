Стала известна судьба кота из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка мужчины

Фото: istock/Nataliia Krikheli
В квартире москвича, который выбросил из окна жену и грудного ребенка, спустя два дня нашли перепуганного кота по кличке Кеша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас питомцу, который все это время прятался в шкафу, ищут новых хозяев.
По данным издания, кота нашли случайно в гардеробе, освободившись, он стал громко мяучить, выпрашивая воды и еды.
Сейчас Кеше ищут новых хозяев, пока что его на время приютили соседи. У кота есть много проблем со здоровьем — стресс, курс успокоительных средств, больной кишечник — потому за ним требуется особенный уход.
Трагедия в ЖК «Лефортовский парк» произошла в воскресенье, 25 августа, когда 39-летний житель выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Двор жилого комплекса оцепили, мужчину задержали. В материале «Радио 1» — детали этого трагичного происшествия.
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Сейчас Кеше ищут новых хозяев, пока что его на время приютили соседи. У кота есть много проблем со здоровьем — стресс, курс успокоительных средств, больной кишечник — потому за ним требуется особенный уход.
Трагедия в ЖК «Лефортовский парк» произошла в воскресенье, 25 августа, когда 39-летний житель выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Двор жилого комплекса оцепили, мужчину задержали. В материале «Радио 1» — детали этого трагичного происшествия.
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Данил Пономарев