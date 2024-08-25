В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки

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В квартире Липатовых на 16-м этаже высотки, откуда муж выбросил супругу и ребёнка, найдены упаковка от антидепрессантов и странные записки. Листки бумаги обнаружили силовики, когда задерживали мужчину.
Александр и Милена Липатовы переехали в Москву из Барнаула несколько лет назад, сообщает телеграм-канал Mash. Последние полтора года они жили в жилом квартале «Лефортово парк» на Краснознамённой улице. Женщину часто видели на детской площадке с ребёнком. По словам соседей, семья была спокойная, внимания не привлекала. Вот только в последнюю неделю годовалый малыш часто плакал, а утром в воскресенье в квартире было шумно — супруги явно ссорились.
Предварительно, 39-летний Александр сначала выбросил в окно ребёнка, а следом вытолкнул жену. По другой версии 36-летняя Милена сама бросилась следом за упавшим младенцем. В момент задержания мужчина был в неадекватном состоянии, его пришлось связать. Позже его в тяжёлом состоянии доставили в отделение токсикологии. При обыске полицейские нашли в квартире пустую упаковку из-под сильнодействующих антидепрессантов и листки бумаги с бредовыми записями.
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