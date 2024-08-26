Выбросивший из окна 16-го этажа жену и годовалого сына москвич вышел из комы

Фото: istockphoto/Lazy_Bear
Александр Липатов, выбросивший из окна квартиры на 16-м этаже жену и годовалого сына, вышел из состояния комы. В ближайшее время его планируют допросить.
По данным телеграм-канала SHOT, у мужчины зафиксировано сильное отравление препаратами, предварительно — антидепрессантами. В квартире семьи в жилом комплексе «Лефортово парк» правоохранители нашли полупустой блистер «Феварина».
Накануне, 25 августа, 39-летний Липатов голым влез на подоконник и принялся выбрасывать в окно вещи. Затем он сбросил с высоты 16-го этажа своего годовалого сына, а следом вытолкнул 36-летнюю супругу Милену. Позже самого Александра в тяжёлом состоянии увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он впал в кому. У его палаты дежурят полицейские.
В квартире Липатовых, кроме таблеток, были обнаружены несколько странных записок. На одной из них был несвязный текст, на другой — странный рисунок. Сейчас их изучают психологи. Супруги на момент трагедии были в браке около трёх лет.
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Накануне, 25 августа, 39-летний Липатов голым влез на подоконник и принялся выбрасывать в окно вещи. Затем он сбросил с высоты 16-го этажа своего годовалого сына, а следом вытолкнул 36-летнюю супругу Милену. Позже самого Александра в тяжёлом состоянии увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он впал в кому. У его палаты дежурят полицейские.
В квартире Липатовых, кроме таблеток, были обнаружены несколько странных записок. На одной из них был несвязный текст, на другой — странный рисунок. Сейчас их изучают психологи. Супруги на момент трагедии были в браке около трёх лет.
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Александр Бойцов