Коуча по маркетингу надругался над учеником во время обучения
Коуч по маркетингу и создатель «Фабрики миллионеров» Пётр Д. обвиняется в изнасиловании одного из учеников во время обучения, организованного в отеле. Пострадавший парень обратился спустя два с половиной года после произошедшего случая. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, всё произошло осенью 2022 года. В сентябре парень купил курс Петра и начал обучение онлайн. В ноябре наставник назначил встречу для своих последователей в одном из столичных отелей, а после предложил молодому человеку, как «лучшему ученику», бесплатное проживание и обучение прямо в отеле. Вечером Пётр уговорил его переночевать в номере, а утром парень обнаружил, что его раздели и изнасиловали.
Через два дня Пётр его позвал в Сочи. Там пострадавшему снова пришлось терпеть домогательства со стороны коуча. В полицию парень обратился только в июне 2025 года.
Пётр Д. позиционирует себя как «наставник коучей и психологов», владелец салона оптики, руководитель духовного хора, бакалавр духовной семинарии и т. д. Секретами успеха преступник делится в своём закрытом телеграм-канале, в котором обещает прокачать личностные качества за четыре недели.
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