Коуча по маркетингу надругался над учеником во время обучения

03 июля 2025, 14:57

Mash: коуч по маркетингу изнасиловал своего ученика в отеле во время обучения

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Коуч по маркетингу и создатель «Фабрики миллионеров» Пётр Д. обвиняется в изнасиловании одного из учеников во время обучения, организованного в отеле. Пострадавший парень обратился спустя два с половиной года после произошедшего случая. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.