В Санкт-Петербурге задействуют дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы КЗС планируют закрыть в Петербурге в 21:00 из-за наводнения
Фото: iStock/Anna_Pakutina

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) планируется закрыть из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге ориентировочно в 21:00—22:00 (по московскому времени) 3 июля. Об этом рассказала дирекция КЗС.



По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, наводнение ожидается в Северной столице 4 июля в связи с усилением западного ветра, это будет первое июльское наводнение за 160 лет. Также сообщается, что штормовой нагон Балтийского моря может достичь 200 сантиметров согласно Балтийской системы высот.

Напомним, что в 1979 году началось строительство Комплекса защитных сооружений от наводнений в тогдашнем Ленинграде. В начале 1990-х строительство было заморожено и возобновлено лишь в начале 2000-х годов. Двенадцатого августа 2011 года КЗС сдан в эксплуатацию.

Обычно в Северной столице наводнения происходят в сентябре-декабре. Июльское наводнение в Петербурге — редкое природное явление.

Анастасия Чубина

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