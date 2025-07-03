В Санкт-Петербурге задействуют дамбу из-за угрозы наводнения

03 июля 2025, 12:51

Затворы КЗС планируют закрыть в Петербурге в 21:00 из-за наводнения

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) планируется закрыть из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге ориентировочно в 21:00—22:00 (по московскому времени) 3 июля. Об этом рассказала дирекция КЗС.