В Санкт-Петербурге задействуют дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) планируется закрыть из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге ориентировочно в 21:00—22:00 (по московскому времени) 3 июля. Об этом рассказала дирекция КЗС.
По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, наводнение ожидается в Северной столице 4 июля в связи с усилением западного ветра, это будет первое июльское наводнение за 160 лет. Также сообщается, что штормовой нагон Балтийского моря может достичь 200 сантиметров согласно Балтийской системы высот.
Напомним, что в 1979 году началось строительство Комплекса защитных сооружений от наводнений в тогдашнем Ленинграде. В начале 1990-х строительство было заморожено и возобновлено лишь в начале 2000-х годов. Двенадцатого августа 2011 года КЗС сдан в эксплуатацию.
Обычно в Северной столице наводнения происходят в сентябре-декабре. Июльское наводнение в Петербурге — редкое природное явление.
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