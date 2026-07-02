«Кожа осталась на руле»: в российского шофера ударила молния

02 июля 2026, 17:16

В Ростове-на-Дону мужчина за рулем получил заряд молнии

Фото: istockphoto/Maksym Isachenko

В Ростове-на-Дону медики спасли 41-летнего мужчину, который получил тяжелые ожоги после удара молнии в автомобиль, когда находился за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы скорой медпомощи.





По словам пострадавшего, в момент происшествия он увидел яркую вспышку, после которой «все было белое». Как рассказали врачи, по характерному звуку и вспышке ростовчанин понял, что молния попала в его машину. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно добраться до больницы.





«Но главное — жив! Постепенно это странное состояние прошло, он смог оторвать от руля руку. И увидел, что с нее слезает кожа. Причем, часть ее, осталась на руле», — говорится в материале.