«Кожа осталась на руле»: в российского шофера ударила молния
В Ростове-на-Дону мужчина за рулем получил заряд молнии
В Ростове-на-Дону медики спасли 41-летнего мужчину, который получил тяжелые ожоги после удара молнии в автомобиль, когда находился за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы скорой медпомощи.
По словам пострадавшего, в момент происшествия он увидел яркую вспышку, после которой «все было белое». Как рассказали врачи, по характерному звуку и вспышке ростовчанин понял, что молния попала в его машину. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно добраться до больницы.
«Но главное — жив! Постепенно это странное состояние прошло, он смог оторвать от руля руку. И увидел, что с нее слезает кожа. Причем, часть ее, осталась на руле», — говорится в материале.
Врачи диагностировали серьезные ожоги рук, ног и лица. Пациенту провели противошоковую терапию, а также выполнили одномоментную аутодермопластику — пересадку собственной кожи с донорских участков на поврежденные области после удаления некротизированных тканей.
Заведующий Межтерриториальным ожоговым центром ГБСМП Ростова-на-Дону Максим Новиков отметил, что восстановление пациента проходит успешно. В настоящее время мужчину уже выписали из больницы, однако курс реабилитации продолжается.