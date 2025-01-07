KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу

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Девять регионов России связывают с бизнесом по продаже детей за границу. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В России выявлена масштабная схема незаконного усыновления детей иностранцами, которая действовала в девяти регионах страны в конце 1990-х годов», — говорится в сообщении.
Данная преступная группа действовала в Приморском, Пермском и Хабаровском краях, а также в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республике Коми и Крыму. Ее участники зарабатывали по 2,5 тысячи долларов за каждого проданного ребенка из детского дома. На сегодняшний день неизвестна судьба свыше 1,2 тысячи детей, которых отправили за границу. В числе подозреваемых значится гражданка России и Италии Надежда Фратти.
Фратти известна тем, что она воровала детей ради их продажи в Италию. Она действовала вместе с госслужащей Валентиной Герусовой и ее помощницей Ниной Курносовой. Как правило, Фратти знакомилась с директорами детдомов с помощью Герусовой, после чего получала разрешения на усыновление детей иностранцами.
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Иван Мусатов