Краковский стрелок регулярно тренировался в тире
Устроивший теракт в Кракове ходил в стрелковый клуб
В спортивном стрелковом клубе «Свит» подтвердили, что мужчина, устроивший стрельбу в Кракове, состоял в организации и регулярно тренировался в тире. Об этом 8 ноября сообщил представитель заведения.
По его словам, давним членом клуба был и отец стрелявшего — Януш. Цитату приводит польская газета Fakt.
«Его сын также состоял в нем», — говорится в материале.По данным издания, мужчина посещал тир в городе Стараховице каждое воскресенье. В организации подчеркнули, что не обучали его боевой стрельбе, тактике ведения боя в городской местности или применению оружия против людей — занятия носили исключительно спортивный характер.
В клубе также пояснили, что не выдают разрешения на оружие и не проводят психологические обследования кандидатов: эти процедуры находятся в компетенции уполномоченных государственных органов и независимых специалистов. Представитель организации добавил, что клуб сотрудничает со следствием и передает правоохранителям имеющуюся информацию.