Краковский стрелок регулярно тренировался в тире

08 ноября 2026, 19:22

Устроивший теракт в Кракове ходил в стрелковый клуб

Фото: istockphoto/Ajax9

В спортивном стрелковом клубе «Свит» подтвердили, что мужчина, устроивший стрельбу в Кракове, состоял в организации и регулярно тренировался в тире. Об этом 8 ноября сообщил представитель заведения.





По его словам, давним членом клуба был и отец стрелявшего — Януш. Цитату приводит польская газета Fakt.





«Его сын также состоял в нем», — говорится в материале.