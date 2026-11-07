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В Польше неизвестный открыл огонь по прохожим, пять человек погибли, 10 ранены

Фото: Istock/Vera Tikhonova

В центре польского города Краков произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



По словам очевидцев, прохожих обстреляли из чёрной машины. Транспортное средство, из которого произвели стрельбу, передвигалось по улицам города.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь и ранили одного из нападавших. Затем правоохранители незамедлительно начали погоню, во время которой автомобиль врезался в другой. По предварительным сведениям, стрелков может быть несколько.

В результате стрельбы пять человек погибли, 10 получили травмы. Среди раненых — два полицейских. Представитель польской пожарной службы Хуберт Цеплы сообщил, что стрелявшего в центре Кракова задержали. Местные правоохранители назвали произошедшее терактом.

Ольга Щелокова

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