В Кракове объявили траур после стрельбы
В Кракове объявили траур до 11 ноября после стрельбы на Рыночной площади, жертвами которой стали не менее шести человек. Соответствующее распоряжение 7 ноября подписал мэр города Лукаш Гибала, сообщил он в соцсети X.
По данным полиции, мужчина въехал на автомобиле на Рыночную площадь и открыл огонь по случайным прохожим. После этого он попытался скрыться, но столкнулся с другой машиной. Выйдя из автомобиля, нападавший начал стрелять по полицейским, которые открыли ответный огонь и задержали его.
Подозреваемый был одет в одежду военного образца и использовал длинноствольное оружие, предположительно типа AR-15. В его автомобиле обнаружили оружие, боеприпасы и военное снаряжение. В результате атаки шесть человек погибли, 15 получили ранения, в том числе двое полицейских.
Стрельба произошла в тот же день. Пресс-секретарь командующего государственной пожарной службой Малопольского воеводства Хуберт Цеплый сообщил, что выстрелы производили из проезжавшего мимо автомобиля, который скрылся с места происшествия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что случившееся является терактом.
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