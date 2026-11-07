В Кракове объявили траур после стрельбы

07 ноября 2026, 21:15

В Кракове объявили траур до 11 ноября после теракта

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Кракове объявили траур до 11 ноября после стрельбы на Рыночной площади, жертвами которой стали не менее шести человек. Соответствующее распоряжение 7 ноября подписал мэр города Лукаш Гибала, сообщил он в соцсети X.