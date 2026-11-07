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В Кракове объявили траур после стрельбы

В Кракове объявили траур до 11 ноября после теракта
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Кракове объявили траур до 11 ноября после стрельбы на Рыночной площади, жертвами которой стали не менее шести человек. Соответствующее распоряжение 7 ноября подписал мэр города Лукаш Гибала, сообщил он в соцсети X.



По данным полиции, мужчина въехал на автомобиле на Рыночную площадь и открыл огонь по случайным прохожим. После этого он попытался скрыться, но столкнулся с другой машиной. Выйдя из автомобиля, нападавший начал стрелять по полицейским, которые открыли ответный огонь и задержали его.

Подозреваемый был одет в одежду военного образца и использовал длинноствольное оружие, предположительно типа AR-15. В его автомобиле обнаружили оружие, боеприпасы и военное снаряжение. В результате атаки шесть человек погибли, 15 получили ранения, в том числе двое полицейских.

Стрельба произошла в тот же день. Пресс-секретарь командующего государственной пожарной службой Малопольского воеводства Хуберт Цеплый сообщил, что выстрелы производили из проезжавшего мимо автомобиля, который скрылся с места происшествия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что случившееся является терактом.

Никита Кротов

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