Краковский стрелок убил свою семью

08 ноября 2026, 11:53

Краковский стрелок убил сестру и родителей

Фото: istockphoto/Krzysztof12

Мужчина, устроивший стрельбу в Кракове, ранее убил трех членов своей семьи. Об этом радиостанции RMF FM сообщил пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек.





По данным полиции Свентокшиского воеводства, погибшими являются две женщины 21 и 52 лет и 53-летний мужчина. В квартире также нашли семь единиц оружия. Предположительно, оно принадлежало отцу стрелка, который имел разрешение на его использование.





«Вчера в многоквартирном доме в Островец-Свентокшиском были найдены тела трех человек: сестры и родителей Михала. На телах обнаружены ранения, которые первоначально были расценены как огнестрельные», — говорится в материале.