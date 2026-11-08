Краковский стрелок убил свою семью
Краковский стрелок убил сестру и родителей
Мужчина, устроивший стрельбу в Кракове, ранее убил трех членов своей семьи. Об этом радиостанции RMF FM сообщил пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек.
По данным полиции Свентокшиского воеводства, погибшими являются две женщины 21 и 52 лет и 53-летний мужчина. В квартире также нашли семь единиц оружия. Предположительно, оно принадлежало отцу стрелка, который имел разрешение на его использование.
«Вчера в многоквартирном доме в Островец-Свентокшиском были найдены тела трех человек: сестры и родителей Михала. На телах обнаружены ранения, которые первоначально были расценены как огнестрельные», — говорится в материале.В субботу молодой человек открыл огонь из проезжающего автомобиля по прохожим в старой части города. Погибли как минимум шесть человек. Еще 16 пострадали, 13 из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего ранили, задержали и доставили в больницу. Им оказался гражданин республики. По данным МВД, он увлекался крайне правыми идеологиями. Как сообщало Польское радио, в машине нападавшего было много боеприпасов, а стрелял он из длинноствольного оружия военного образца.