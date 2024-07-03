В Москве суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Руссо

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Басманный районный суд Москвы обязал Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что защита экс-борца и одного из партнеров бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова доказала в суде, что сроки давности по делу истекли в 2019 году. После чего судья обязала следствие устранить нарушение, а дело прекратить.
При этом защита намерена обжалось обвинение и по второму эпизоду дела — покушении на певца в 2006 году. Согласно информации источника, что по нему также завершился срок давности.
Напомним, за похищение исполнителя Авраама Руссо осудили 3 человек. Им назначили наказание на срок от 5 до 7 лет, но позже их освободили по причине истечения срока давности.
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При этом защита намерена обжалось обвинение и по второму эпизоду дела — покушении на певца в 2006 году. Согласно информации источника, что по нему также завершился срок давности.
Напомним, за похищение исполнителя Авраама Руссо осудили 3 человек. Им назначили наказание на срок от 5 до 7 лет, но позже их освободили по причине истечения срока давности.
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Екатерина Коршунова