Мужчина 8 дней не обращался к врачам с ножевым ранением, нанесённым девушкой из ревности

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Мужчина восемь дней проходил с ножевым ранением груди, которое из ревности нанесла его девушка. К врачам он решил не обращаться. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что мужчина не обратился за медицинской помощью по причине того, что его девушка сразу же обработала рану и извинилась. Скорую пострадавший вызвал, когда начал задыхаться и чуть не погиб.
Согласно информации источника, инцидент произошел из-за сильной ссоры: 49-летней Татьяне казалось, что у 41-летнего Александра появилась подруга помоложе. Никакие аргументы в пользу мужчины не помогли. В итоге Татьяна схватила небольшой кухонный нож и ударила Александра в грудь.
После женщина сразу же поняла, что натворила, обработала рану и стала слезно просить прощения. Пострадавший простил ее и решил не обращаться к специалистам.
Ситуация изменилась, когда Александр начал задыхаться и терять сознание. Медики срочно прооперировали мужчину, однако его состояние остаётся тяжелым. За восемь дней у него скопилось много крови в плевральный полости лёгких. Медики делают всё, чтобы спасти Александру.
Татьяна сбежала и скрывается от правоохранительных органов. В настоящее время ее ищет полиция.
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Согласно информации источника, инцидент произошел из-за сильной ссоры: 49-летней Татьяне казалось, что у 41-летнего Александра появилась подруга помоложе. Никакие аргументы в пользу мужчины не помогли. В итоге Татьяна схватила небольшой кухонный нож и ударила Александра в грудь.
После женщина сразу же поняла, что натворила, обработала рану и стала слезно просить прощения. Пострадавший простил ее и решил не обращаться к специалистам.
Ситуация изменилась, когда Александр начал задыхаться и терять сознание. Медики срочно прооперировали мужчину, однако его состояние остаётся тяжелым. За восемь дней у него скопилось много крови в плевральный полости лёгких. Медики делают всё, чтобы спасти Александру.
Татьяна сбежала и скрывается от правоохранительных органов. В настоящее время ее ищет полиция.
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Екатерина Коршунова