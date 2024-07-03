Спасшего младенца из-под завалов дома сотрудника МЧС уволили в связи с утратой доверия

Фото: iStock/DmyTo
Заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС России Петра Гриценко уволили со службы по причине утраты доверия. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Госслужба».
Уточняется, что основанием для утраты доверия послужило непринятие Гриценко мер для урегулирования конфликта интересов, а также отказ предоставить в ведомство информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах себя, жены и несовершеннолетних детей. В МЧС подтвердили увольнение сотрудника.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре уволили известного пластического хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, спасатель стал известен в 2019 году, после того, как 1 января вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного младенца Ваню, который пролежал там на морозе более 35 часов.
Читайте также:
Медики провели мальчику обрезание вместо операции на ноге
В Москве суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Руссо
В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном
Ранее сообщалось, что в Краснодаре уволили известного пластического хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, спасатель стал известен в 2019 году, после того, как 1 января вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного младенца Ваню, который пролежал там на морозе более 35 часов.
Читайте также:
Медики провели мальчику обрезание вместо операции на ноге
В Москве суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Руссо
В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном
Екатерина Коршунова