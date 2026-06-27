27 июня 2026, 14:15

Ляйсан Утяшева (Фото: Instagram*@liasanutiasheva)

Заслуженному мастеру спорта России по художественной гимнастике, телеведущей и просто любимице миллионов Ляйсан Утяшевой 28 июня исполняется 41 год. Эта хрупкая девушка, известная зрителям по ярким выступлениям на ковре и не менее ярким появлениям на телеэкране, прошла долгий и тернистый путь. От дебюта в большом спорте в конце девяностых она достигла статуса одной из самых титулованных гимнасток мира, а затем пережила громкие скандалы, публичные унижения, тяжелейшие травмы и личные драмы. Её жизнь — это не просто история побед, это настоящая сага о том, как выжить, когда весь мир против тебя. Подробности — в материале «Радио 1»





Содержание Биография Ляйсан Утяшевой Личная жизнь спортсменки Обвинения Кабаевой Как сейчас живет Утяшева

Биография Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева (Фото: Instagram*@liasanutiasheva)

«Нога заболела на чемпионате мира, но я боялась признаться тренеру, потому что огромная скамейка запасных, и ты цепляешься за эту возможность руками и ногами… Дошло до того, что немцы сказали, что только ампутация», — вспоминала она на форуме «Грани личного бренда».

Личная жизнь спортсменки

павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: Instagram*@liasanutiasheva)

«Каждая девочка хоть раз в жизни хотела выйти в белом платье красивом. У меня этого не было, поскольку мы поженились в тот год, когда ушла моя мама, и я в загсе была в черном», — делилась звезда на шоу «Дерзкая готовка».

Обвинения Кабаевой

Ляйсан Утяшева (Фото: Instagram*@liasanutiasheva)

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек... Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду. И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки.», — писала Ляйсан в соцсетях.

«Сама ни разу не получила золотой медали, а еще лезет судить», — заявила Кабаева в интервью «Спорт-Экспрессу», подчеркнув, что Утяшева никогда не приносила стране золотых медалей в личном многоборье на крупных турнирах.

Как сейчас живет Утяшева