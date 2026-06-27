Травмы, тайная свадьба с Волей, скандальная перепалка с Кабаевой: как Ляйсан Утяшева стала одной из самых узнаваемых телеведущих страны?
Заслуженному мастеру спорта России по художественной гимнастике, телеведущей и просто любимице миллионов Ляйсан Утяшевой 28 июня исполняется 41 год. Эта хрупкая девушка, известная зрителям по ярким выступлениям на ковре и не менее ярким появлениям на телеэкране, прошла долгий и тернистый путь. От дебюта в большом спорте в конце девяностых она достигла статуса одной из самых титулованных гимнасток мира, а затем пережила громкие скандалы, публичные унижения, тяжелейшие травмы и личные драмы. Её жизнь — это не просто история побед, это настоящая сага о том, как выжить, когда весь мир против тебя. Подробности — в материале «Радио 1»
Биография Ляйсан УтяшевойЛяйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в небольшом поселке Раевский в Башкирии, но её детство прошло в Волгограде. Семья жила просто: мать работала библиотекарем, отец — учителем истории. Случайная встреча с тренером на улице, который обратил внимание на невероятную гибкость пальцев четырехлетней девочки, предопределила её будущее. Мама отвела Ляйсан в секцию художественной гимнастики.
Дорога к успеху была усеяна не только признанием, но и ожесточённой борьбой за первенство. В начале 2000-х её назвали одной из лучших гимнасток мира. До этого в 1999 году она стала мастером спорта, а в 2001-м — абсолютной победительницей этапа Кубка мира в Берлине, выиграв все шесть дисциплин. Однако именно в 2001-м грянул скандал, перевернувший её карьеру. На чемпионате мира в Мадриде Утяшева завоевала золото в команде, но из-за дисквалификации партнерш по команде Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, у которых нашли запрещенный препарат, российская сборная была лишена медалей. Это был удар, но Ляйсан не сломалась. После этого она стала двукратной чемпионкой Европы в командном зачете в 2002 и 2004 году.
Но главная драма разыгралась на фоне травм спортсменки. В 2002 году во время соревнований в Самаре она неудачно приземлилась и отбила ступню. Врачи списывали боли на психосоматику, и лишь Ирина Винер настояла на обследовании в Германии. Диагноз оказался страшным: перелом ладьевидной кости, расхождение костей и множественные микропереломы, грозившие ампутацией. Спортсменка признавалась, что боялась сказать тренеру о боли.
«Нога заболела на чемпионате мира, но я боялась признаться тренеру, потому что огромная скамейка запасных, и ты цепляешься за эту возможность руками и ногами… Дошло до того, что немцы сказали, что только ампутация», — вспоминала она на форуме «Грани личного бренда».Ляйсан перенесла сложную операцию, ей установили штифт в кость, и после длительного восстановления она смогла вернуться к тренировкам и соревнованиям, но в 2006-м, когда на тренировке «вылетело» колено, карьера была завершена. Мечта об олимпийском золоте так и осталась мечтой.
Личная жизнь спортсменкиЛичная жизнь Ляйсан Утяшевой всегда была окутана слухами, но главная любовь всей её жизни — юморист и шоумен Павел Воля. Однако до него у гимнастки были другие отношения. В начале нулевых она встречалась с вратарем московского «Динамо» Жидрунасом Карчемарскасом, но этот роман был сложным. В то время как она восстанавливалась после травмы, он демонстрировал выдающиеся результаты как на поле, так и за его пределами, привлекая внимание поклонниц. Однажды она застала его с другой женщиной. Несколько дней она проплакала, но затем взяла себя в руки и продолжила жить дальше.
После завершения карьеры Утяшева набрала вес, впала в депрессию и даже думала о суициде. Спасением стал Павел Воля, который в тот момент был начинающим телеведущим. Именно он помог ей выбраться из ямы. Их свадьба в 2012 году была тайной.
«Каждая девочка хоть раз в жизни хотела выйти в белом платье красивом. У меня этого не было, поскольку мы поженились в тот год, когда ушла моя мама, и я в загсе была в черном», — делилась звезда на шоу «Дерзкая готовка».Несмотря на слухи об изменах Воли, которые периодически всплывают в прессе, пара сохраняет брак. Ляйсан родила мужу двоих детей: сына Роберта (2013) и дочь Софию (2016). В последнее время супруги не исключают появления третьего ребенка и активно работают вместе, ведя шоу на ТНТ.
Обвинения КабаевойСамым громким публичным конфликтом в жизни Утяшевой стало столкновение с её бывшей коллегой по сборной Алиной Кабаевой в 2021 году. Поводом послужила Олимпиада в Токио, где российские гимнастки Диана и Арина Аверины скандально проиграли израильтянке Линой Ашрам. Утяшева, работавшая комментатором, поддержала Дину Аверину, но сделала комплимент и сопернице:
«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек... Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду. И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки.», — писала Ляйсан в соцсетях.Это взбесило Алину Кабаеву. Олимпийская чемпионка резко высказалась в адрес бывшей коллеги.
«Сама ни разу не получила золотой медали, а еще лезет судить», — заявила Кабаева в интервью «Спорт-Экспрессу», подчеркнув, что Утяшева никогда не приносила стране золотых медалей в личном многоборье на крупных турнирах.
Как сейчас живет УтяшеваСегодня Ляйсан Утяшева уверенно чувствует себя в шоу-бизнесе. После завершения карьеры она не исчезла с радаров, а нашла себя в новых амплуа — как телеведущая, комментатор и автор собственных проектов. Её телекарьера развивалась последовательно, охватывая разные жанры: от спортивных и фитнес‑программ до развлекательных шоу и кулинарных проектов.
На НТВ Утяшева вела программу «Сегодня утром» (2008–2010), а позже запустила авторскую передачу «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» (с 2011 года). Также она появлялась в рубрике про утреннюю гимнастику в проекте «НТВ утром» и была соведущей в программе «Главная дорога». На тематических каналах Ляйсан вела фитнес‑проекты: «Фитнес со звёздами» на телеканале «Живи» и «Личный тренер» на «Спорт Плюс». Эти программы логично вытекали из её спортивного бэкграунда и позволяли делиться опытом, мотивировать зрителей на здоровый образ жизни.
Настоящий медийный прорыв случился на ТНТ: с 2014 по 2021 год Ляйсан была бессменной ведущей шоу «Танцы», а затем перешла в проект «Новые танцы» (2021–2022). Эти шоу вывели её узнаваемость на новый уровень: зрители полюбили Утяшеву за искренность, эмпатию и умение поддерживать участников.
Позже Ляйсан расширила жанровый диапазон. В 2022 году на «ТВ‑3» она вела детективное реалити‑шоу «Наследники и самозванцы», а в 2023–2024 годах — кулинарную передачу «Вкусно с Ляйсан». Ещё одним крупным проектом стало шоу «Выжить в…», которое она вела на ТНТ вместе с Павлом Волей (2023–2025). В 2024 году к этому списку добавилось спортивно‑развлекательное шоу «Игры без границ», где Ляйсан работала в тандеме с Романом Нагучевым и Тамби Масаевым.