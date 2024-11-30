Краснодарец похитил в секс-шопе резиновые пенисы для поделок

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Житель Краснодара ограбил секс-шоп, так как ему резко понадобились резиновые фаллоимитаторы. Применение им мужчина нашёл довольно необычное: он намеревался сделать из них нунчаки.
О нестандартном грабителе корреспонденту телеграм-канала Mash рассказала владелица магазина Елена Кулагина. По её словам, мужчина действовал очень быстро, управился всего за четыре минуты. Он зашёл в магазин, напугал ножом продавщицу, забрал с витрины четыре резиновых пениса и удалился.
Похитителя членов задержали довольно быстро, уже на следующий день. Оказалось, что раньше он работал рентгенологом в поликлинике. Мужчина рассказал правоохранителям, что он не какой-то там извращенец, а любитель восточных единоборств. Из похищенных пенисов он намеревался изготовить нунчаки для тренировок. Просил развеселившихся полицейских понять его и простить.
Награбленное сырьё для вооружений вернули в магазин. Напуганная продавщица из-за стресса три дня не выходила на работу. Несостоявшийся оружейный барон сидит под домашним арестом.
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Похитителя членов задержали довольно быстро, уже на следующий день. Оказалось, что раньше он работал рентгенологом в поликлинике. Мужчина рассказал правоохранителям, что он не какой-то там извращенец, а любитель восточных единоборств. Из похищенных пенисов он намеревался изготовить нунчаки для тренировок. Просил развеселившихся полицейских понять его и простить.
Награбленное сырьё для вооружений вернули в магазин. Напуганная продавщица из-за стресса три дня не выходила на работу. Несостоявшийся оружейный барон сидит под домашним арестом.
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Александр Бойцов