Российский подросток-экстремист создал преступное сообщество в гараже

18 ноября 2025, 17:17

В Волгограде подросток предстанет перед судом за экстремизм

Фото: Istock/simpson33

Следственный комитет завершил расследование в отношении 17-летнего жителя Волгограда. Подросток организовал экстремистское сообщество и вовлёк в него других юношей. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.