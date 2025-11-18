Российский подросток-экстремист создал преступное сообщество в гараже
Следственный комитет завершил расследование в отношении 17-летнего жителя Волгограда. Подросток организовал экстремистское сообщество и вовлёк в него других юношей. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
По информации следствия, парень разработал план незаконных акций для дискредитации власти и разжигания розни. Участники группы встречались в гараже, где при обыске нашли промышленную взрывчатку. Подростки совершили несколько поджогов автомобилей, принадлежавших выходцам из других регионов и стран.
Юноше предъявили обвинение по ряду статей, включая организацию экстремистского сообщества и незаконный оборот взрывчатки. Материалы дела скоро направят в суд. Уголовное дело в отношении остальных участников экстремистского сообщества выделили в отдельное производство. Его расследование подходит к концу.
Ранее двух жительниц Махачкалы оштрафовали на 4 млн рублей за варку кофе на Вечном огне.
Читайте также: