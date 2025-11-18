«У меня много вопросов к опеке»: психиатр о диагнозе женщины, отрезавшей голову сыну в Балашихе

18 ноября 2025, 17:46

Психиатр Шуров: отрезавшая голову сыну в Балашихе женщина страдала шизофренией

Фото: iStock/zoka74

В Балашихе уже несколько дней не утихает обсуждение жуткой истории: 31-летняя местная жительница Елена Ц. убила своего шестилетнего сына-инвалида, после чего отрезала ему голову и выбросила её в сумке в ближайший пруд.





По словам знакомых семьи, мальчик почти не ходил, носил подгузники и нуждался в постоянном уходе. При этом он продолжал жить с матерью, несмотря на то, что несколько лет назад ей поставили диагноз «шизофрения» и у неё были серьёзные проблемы с наркотиками. Бывший муж из-за её состояния забрал к себе девятилетнюю дочь, но сына оставил матери.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а общество задаётся главным вопросом: можно ли было избежать этой трагедии и кто должен был вмешаться раньше?



Журналисты Радио «Комсомольская правда» поговорили с психиатром Василием Шуровым. Он объяснил, что означает выражение «состоит на учёте у психиатра» и как вообще контролируется состояние таких пациентов.



По его словам, когда у человека выявляют серьёзное психическое заболевание, требующее постоянного медицинского наблюдения, его сначала помещают в стационар.





«Человек лежит в стационаре, его обследуют, иногда собирается консилиум из нескольких специалистов. После этого выносится заключение, и пациент, как правило, переводится на амбулаторное лечение. Мы же не можем держать его в клинике вечно», – говорит Шуров.

«Любой может инициировать вызов скорой помощи, если есть подозрение, что человек в психозе. Если дверь не открывается, подключаются сотрудники полиции: они должны обеспечить доступ специалистам к такому пациенту», – добавил Шуров.

«У меня много вопросов к опеке. Там явный факт неисполнения родительских обязанностей. Да, сам по себе диагноз “шизофрения” или наркологическая зависимость не ведут автоматически к лишению родительских прав. Но когда ребёнок в опасности, когда мама не работает, набрала микрозаймов, ведёт себя странно, выкладывает в соцсетях чудовищные по содержанию ролики – это всё должно было стать поводом для серьёзной проверки», – говорит Шуров.