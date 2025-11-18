Жительниц Махачкалы оштрафовали на 4 млн рублей за варку кофе на Вечном огне
Суд в Махачкале оштрафовал двух местных жительниц на два миллиона рублей каждая. Поводом для штрафа послужил инцидент с приготовлением кофе на Вечном огне. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Согласно сведениям прокуратуры Республики Дагестан, инцидент произошёл ещё в 2023 году. В парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола женщины на глазах у прохожих поставили турки на мемориал и начали варить кофе, используя пламя Вечного огня.
Суд рассмотрел дело и признал их виновными в осквернении символа воинской славы. Действия женщин квалифицировали как публичное осквернение памяти защитников Отечества, что и повлекло за собой крупные штрафы.
