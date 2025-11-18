Жительниц Махачкалы оштрафовали на 4 млн рублей за варку кофе на Вечном огне

18 ноября 2025, 17:02

Фото: Istock/Paha_L

Суд в Махачкале оштрафовал двух местных жительниц на два миллиона рублей каждая. Поводом для штрафа послужил инцидент с приготовлением кофе на Вечном огне. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».