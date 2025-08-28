Краснодарский чиновник обиделся на пенсионерку и подал на неё в суд
В Краснодарском крае разгорелся необычный судебный спор между местным чиновником и 80-летней жительницей одного из районов. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что пенсионерка открыто выразила недовольство работой главы района в комментариях под одной из публикаций. В частности, она обвинила его во лжи и в обещаниях, которые в дальнейшем не реализуются.
Чиновник воспринял слова бабушки как оскорбление и решил защитить свою честь в суде. Судебное разбирательство завершилось в пользу чиновника. В результате пенсионерка была обязана выплатить ему моральную компенсацию в размере 1000 рублей.
Стороны пока не комментируют решение, а жители района обсуждают, насколько справедливо и уместно вмешательство судебной системы в подобные случаи.
