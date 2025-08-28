Краснодарский чиновник обиделся на пенсионерку и подал на неё в суд

28 августа 2025, 18:10

Под Краснодаром чиновник выиграл суд над оскорбившей его пенсионеркой

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Краснодарском крае разгорелся необычный судебный спор между местным чиновником и 80-летней жительницей одного из районов. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».