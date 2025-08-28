В Петербурге вторые сутки не могут эвакуировать 200-килограммового жителя многоэтажки, где прогремел взрыв газа

28 августа 2025, 17:32

В Петербурге не могут эвакуировать 200-килограммового мужчину после взрыва газа

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Петербурге второй день не могут эвакуировать 200-килограммового мужчину, который остался в квартире жилого дома, где прогремел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.