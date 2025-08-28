В Петербурге вторые сутки не могут эвакуировать 200-килограммового жителя многоэтажки, где прогремел взрыв газа
В Петербурге второй день не могут эвакуировать 200-килограммового мужчину, который остался в квартире жилого дома, где прогремел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
После взрыва газа на улице Стойкости все жильцы многоэтажки были оперативно эвакуированы, кроме одного – 200-килограммового мужчины, который чудом выжил, находясь всего в 10 метрах от эпицентра взрыва. Из-за большого веса он не может самостоятельно покинуть квартиру.
При первом обходе сотрудники МЧС не смогли эвакуировать мужчину – подходящих носилок не оказалось, а вынести его на руках не удалось. Уже вторые сутки он остается в полуразрушенном подъезде.
Предварительно известно, что в результате взрыва погиб один человек, ещё двое получили ранения. Жильцам уже начали разрешать возвращаться в здание, однако дом частично обесточен, а в ряде квартир отсутствует вода. В настоящее время специалисты проводят обследование конструкций дома и разрабатывают план по эвакуации мужчины.
